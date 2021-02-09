09 февраля 2021 15:43

Появилось видео из дома в Сыктывкаре, где сгорели пять человек

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации
YouTube

Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет обнародовал кадры, запечатлевшие последствия трагедии, произошедшей ранним утром во вторник, 9 февраля, на улице Старовского в Сыктывкаре.

Как сообщалось ранее, при пожаре в частном деревянном строении погибли пять человек, троих обнаружили во время тушения, тела еще двоих – во время разбора завалов.

По уточненной информации, жертвами возгорания стали 66-летний хозяин дома и его 58-летняя супруга. Помимо них в огне погибли племянник и племянница домовладельца 46 и 44 лет, и сожитель последней.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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