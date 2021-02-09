Появилось видео из дома в Сыктывкаре, где сгорели пять человек

Следственный комитет обнародовал кадры, запечатлевшие последствия трагедии, произошедшей ранним утром во вторник, 9 февраля, на улице Старовского в Сыктывкаре.

Как сообщалось ранее, при пожаре в частном деревянном строении погибли пять человек, троих обнаружили во время тушения, тела еще двоих – во время разбора завалов.

По уточненной информации, жертвами возгорания стали 66-летний хозяин дома и его 58-летняя супруга. Помимо них в огне погибли племянник и племянница домовладельца 46 и 44 лет, и сожитель последней.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.