Мыши не виноваты: в Ухане не подтвердилось происхождение коронавируса

Ученые не нашли в дикой природе предка вызвавшего пандемию коронавируса. Об этом заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь на брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, были изучены коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов. Они тесно связаны с COVID-19. Однако пока этого недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые животными, стали прямыми предками нового коронавируса.

Следы вируса были обнаружены на различных поверхностях рынка в Ухане, передает "Интерфакс". Его могли занести люди, либо животные, которых продавали на рынке. Однако попытки определить, каким образом ковид попал на рынок, пока не дали результатов. Также нет никаких доказательств того, что вирус был в Ухане еще до декабря 2019 года.

Кроме того, гипотеза лабораторной природе вируса не нашла подтверждения. Об этом заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

"Эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел вирус", – сказал он.

В конце 2019 года COVID-19 был обнаружен в Ухане. В марте ВОЗ признала распространение вируса пандемией. К настоящему моменту заражены уже более 106 миллионов человек.