Аварийный дом в Саратовской области угрожает забрать имущество и жизни его жильцов

Жители саратовского дома №4 по улице Симбирской в очередной раз призвали обратить внимание на состояние их здания. Они отмечают, что обваливающаяся крыша дома может забрать не только их имущество, но и жизни. Об этом сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Управляющая компания продолжает игнорировать вопросы жильцов, а сроки ремонта всё сдвигаются. Импровизированная балка, обращают внимание местные обитатели, единственное, что сдерживает падение крыши. Но повезло уже далеко не всем. Так, потолок в квартире Елены Ивковой не выдержал осадков и рухнул. Сейчас по всей пострадавшей комнате расставлены ведра и горшки для сбора стекающей воды. Также не выполняют своей роли опоры квартиры, помещение будто висит в воздухе.

Дочь хозяйки обращается во все инстанции, но ответа пока так и не получила.

В управляющей компании напомнили, что дому присвоен статус исторической ценности. Это значит то, что капитального ремонта в нём быть не может. Как будет развиваться ситуация далее – пока непонятно. Ведь сейчас телефон управляющей компании стал попросту недоступен.