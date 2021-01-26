Рухнувший потолок чудом никого не убил: в Балашихе не могут расселить аварийный дом

Рухнувший потолок в многоквартирном доме в Балашихе чудом никого не убил. Здание рассыпается на глазах: рушатся стены, гниют полы, ветшает электропроводка. Дом признали аварийным, но жильцов не расселяют.

- Вот так живем! А деваться некуда. Я вот, видите, с двумя костылями хожу.

Хозяйка плачет и пьет таблетки. В квартире Елены Аркадьевой обрушился потолок. Вот первые минуты после происшествия: порвало электропроводку, оборвало карниз, мебель разбита, повсюду разбросаны куски потолка.

На кухне обломки упали как раз в том месте, где за секунду до этого стоял младший сын Елены.

- Я заходил на кухню, хотел попить, и на меня могло это все упасть!

И это уже не первый такой случай в этом доме в районе Николо-Архангельское в Балашихе. Потолки на головы жильцов здесь падают регулярно.

- Несколько раз я вызывала аварийку. Они поставили жучка, еще что-то ставили, и на этом все. Когда я задала напрямую вопрос – давайте как-то поменяем, устраним неполадки эти – мне сказали, что делать ничего здесь не будут.

В другой квартире на кухне родители собирались купать ребенка, когда увидели, как на глазах пошел трещинами потолок.

- Успели выхватить малыша, и прям на детскую ванночку рухнул кусок большой. Заделывали сами, своими силами, как могли.

Дому в этом году исполнится 85 лет. Здесь проживают 20 семей, а капитальный ремонт не проводили ни разу.

- Смотришь по телевизору, люди собак моют в ванной. А мы? Даже дети наши говорят: вон собачек моют в ванной, а мы даже и не видели, что это такое!

Канализация работает с перебоями, на стенах плесень, полы местами совсем сгнили: наступишь – и нога провалится. А эта деревянная доска в подъезде прикрывает газовую трубу.

- Она была ровная, а теперь вся разъехалась, а там газовая труба идет. Боимся за газ, взорвемся, взлетим наверх!

1,5 года назад межведомственная комиссия признала здание аварийным. Администрация Балашихи пообещала жильцов расселить, но пока все остается по-прежнему.

"Данный дом внесен в муниципальную программу городского округа Балашиха "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". В соответствии с этим постановлением расселение данного дома планируется осуществить до 31 декабря 2024 года", – говорит Татьяна Андреева, начальник Управления строительного комплекса городского округа Балашиха

Кстати, недавно в Балашихе произошел похожий случай, но в другом доме – там потолок едва не задавил 96-летнюю ветерана войны. После сюжета в программе "Вести-Москва" Следственный комитет начал проверку. Жители дома в Николо-Архангельском тоже надеются, что их делом заинтересуются правоохранительные органы. А пока разбирают завалы.