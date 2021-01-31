Без воды и туалета: 96-летняя труженица тыла выживает в бараке

В подмосковной Балашихе едва не закончилось трагедией обрушение потолка в жилом доме. В здании с прогнившими перекрытиями, фактически рискуя жизнью, живет 96-летняя труженица тыла Тамара Баранова. Эта история вызвала большой резонанс. Дело уже под личным контролем главы Следственного комитета. Дождется ли ветеран новоселья?

Одинокая женщина живет без горячей воды, часто и без холодной. После того, как в туалете рухнул потолок, и без туалета. Условия жизни 96-летней Тамары Михайловны мы показывали неделю назад. Спустя неделю мы вновь приехали к Тамаре Михайловне. Но неожиданно возникли проблемы с проездом. Ссылаясь на то, что жилые дома находятся на частной территории зверосовхоза, его руководство распорядилось съемочную группу на машине не пускать.

Дома совхоз строил на своей территории для сотрудников в середине прошлого века. Недавно жилье передали на баланс муниципалитета. Земля осталась за зверосовхозом. Двухкилометровое расстояние мы преодолели на машине местной жительницы, которая право подъехать к своему дому отстаивала в суде. До этого ходили пешком.

"Так и ходили в школу и в детсад с рюкзаками пешком. Мы пока до остановки доходили, дети уже уставали. А потом еще стояли на остановке и в мороз, и в снег, и в дождь в ожидании транспорта", — делится "особенностями" проживания в Балашихе Светлана Шамеева.

Ветерана Тамару Баранову мы застали испуганной после визита чиновников. "Были мужчина с девушкой, сказали, что перевезут меня в Новую Купавну. Но я никуда не поеду. И в дом престарелых не поеду, пока могу за собой ухаживать сама.

Тамара Михайловна похоронила мужа, потом сына. Из родных – лишь 80-летняя сестра в Реутове. Из близких – соседи. Выяснив, что Тамару Михайловну на время ремонта хотят отправить за 30 километров отсюда, они забеспокоились.

"Я предполагаю, что она, наверное, оттуда уже не вернется. А здесь, по крайней мере, есть соседи, которые могут принести ей хлеба, воды. А там кому она нужна? Кто за ней будет ухаживать?" — задаются риторическим вопросом соседи.

Но ремонт в перекошенном без фундамента бараке, действительно, начался. Правда, строители ни о чем рассказывать не хотят. Видимо потому, что рассказывать о ремонте в разваливающемся бараке нелепо. Если дыры в стенах можно замазать, то что делать с обвалившимся потолком в туалете?

"Будем там думать что-то такое более интересное", — обещают местные власти.

Хотя еще 20 лет назад дом был признан непригодным для проживания. А семь лет назад выходил репортаж об этих домах, когда совершенно случайно выяснилось, что бараки с проживавшими там людьми переоформили, и в документах они значатся как "хозяйственные постройки". После скандала и представитель городской администрации, и директор зверосовхоза уверенно обещали нам, что сейчас все будет сделано, рекомендовали готовится к новоселью.

С тех пор менялись главы Балашихи, собственники и статусы домов. Непригодное для жизни жилье тоже менялось – становилось еще более непригодным.

"А куда нам деваться-то?! Я, вот видите, с двумя костылями хожу!" — жалуется другая пожилая женщина. Нет, это не соседка жителей зверосовхоза. Это их балашихинская землячка. Она живет в доме, в котором за 80 лет не было ни одного капитального ремонта. Существуют здесь в условиях регулярно падающих потолков. Об этом мы рассказывали в эфире несколько дней назад. Администрация, ссылаясь на отсутствие времени, дать комментарий отказалась. Потолокопадом в Балашихинском районе занялся Следственный комитет.

"После выхода в эфир новостной программы сюжетов о коммунальных проблемах жильцов двух домов в городском округе Балашиха, следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по фактам халатности", — рассказывает Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Результатов проверки ждет и труженица тыла, которая всю войну шила для бойцов шинели и погоны. А получив к очередному празднику открытку от администрации с поздравлением – "от души", снова усомнится – от души ли?