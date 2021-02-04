В Москве десятки семей из ведомственных домов внезапно оказались на улице

В столичном районе Солнцево десятки семей выселяют из квартир, принадлежащих городу. Люди получили это жилье как ведомственное во второй половине прошлого века. И вот теперь выясняется, что документы, по которым они занимали эту жилплощадь, больше не действительны.

- Выселили из квартиры! Многодетная семья оказалась не пойми где.

Пенсионерку Галину Николаевну пока приютила дочь. Восемь человек живут в однокомнатной квартире.

- Ребенок спит. Тут двое. Там двое. Простите, просто невозможно жить.

- С 1968 года я проживаю в доме. Сказали освободить квартиры.

Они прожили в этих квартирах всю жизнь, а теперь оказались бездомными.

- Написали, что у нас самозахват.

Эти дома на западе Москвы принадлежали Исполкому Моссовета. В 70-х, 80-х, 90-х годах здесь давали квартиры работникам ЖЭКа и сотрудникам Домостроительного комбината №3 – он был через дорогу. Вселяли по ордерам.

- Мы по ним вселялись, у нас был финансово-лицевой счет, мы платили квартплату все это время.

В будущем людей обещали переселить. Контора и завод, которые давали крышу над головой, развалились еще в 90-х годах. Тогда же жители попытались получить новые документы. Им отказали, но заверили, что все будет в порядке.

- Вы, говорит, живете и будете жить, вас никто не трогает.

Эти дома – городская собственность. Но четверть века претензий не было.

- В этой квартире мы проживали 28 лет. В данный момент нас выкидывают на улицу. Мы не знаем, куда идти.

Старые ордера теперь не признают. Один за другим жильцы проигрывают суды. Сейчас выселения из квартир ожидают сразу полсотни семей. В любой момент могут прийти судебные приставы, постучать в дверь и попросить на выход.

Оказаться на улице рискуют и семьи беженцев. Ульяна уехала из Нагорного Карабаха еще во время первого конфликта в 1991 году. В России родила сына и дочь.

- По суду меня выселяют с детьми. У меня сейчас безвыходное положение!

Жители ведомственных квартир имели полное право на приватизацию. Но оформить нужные документы они так и не смогли.

"Пропустили тот срок и ту возможность. Недобросовестные чиновники на местах могли вводить в заблуждение жителей таких семейных общежитий, что, мол, оформлять до конца документы не нужно, вы же живете, ничего страшного не произойдет", – объясняет юрист Константин Крохин.

Сейчас в этой истории разбирается уполномоченный по правам человека в России. Но пока чиновники изучают бумаги, без жилья уже остались два десятка семей.