Обрушением потолка в Балашихе займутся следователи

Следственный комитет начал проверку после обрушения потолка в одной из квартир в жилом доме в Балашихе. Об этой истории, в которой только чудом никто не погиб, программа "Вести-Москва" рассказывала накануне.

Оказалось, что это не первый случай в этом доме. Жильцы других квартир уже жаловались на обрушения. Дом давно признали аварийным, но местная администрация собирается расселить его только через три года. Теперь действия чиновников будут проверять. Уголовное дело возбудили по статье "Халатность". Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял эту историю на контроль.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности. Следователем осуществлен выезд на место, проведен осмотр пяти квартир и допрошено пять жильцов. Из администрации городского округа запрошена необходимая для изучения документация", – сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.