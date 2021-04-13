Потолок упал на спящего подростка. В Березниках проводят доследственную проверку

В Березниках в многоквартирном доме произошло частичное обрушение потолка на спящего подростка. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По данному факту проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, 12 апреля в квартире жилого многоквартирного дома в одной из комнат на спящего несовершеннолетнего частично обрушился потолок. В настоящее время следователями следственного отдела по г. Березники следственного управления СК России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ходе проверки выявят виновных лиц, кто является ответственным за содержание и ремонт кровли.