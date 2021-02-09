"Терминаторы" в действии: военные показали эксперимент с участием БМПТ

Первый эксперимент по применению боевых машин поддержки танков "Терминатор" прошел в Южном военном округе. Экипажи БМПТ изучали особенности систем управления и вооружения боевой техники. Видео стрельбы из "Терминаторов" публикует Министерство обороны РФ.

На следующем этапе эксперимента БМПТ будут заниматься своей непосредственной задачей – поддерживать и защищать танки на поле боя.

БМПТ "Терминатор" – многоцелевая машина огневой поддержки. Она вооружена сразу двумя 30-миллиметровыми пушками, пусковыми установками противотанковых ракет "Атака", парой автоматических гранатометов АГС-17Д и пулеметом.

Боевая машина поддержки способна уничтожать пехоту, тяжелую и легкую бронетехнику и даже низколетящие самолеты и вертолеты.