В России продолжается контрольная проверка боеготовности войск

В России продолжается проверка боеготовности войск. В Приморье бойцы подняты по учебной тревоге для тренировок на новейших БТР с огневой стрельбой.

В Новосибирской области спецназовцы вступили в учебный бой с превосходящими силами условного противника.

В Челябинске артиллеристы выполнили более 20 огневых задач.

Под Тверью экипажи Ил-76 совершили дневные и ночные полеты с имитацией десантирования. А в Мурманской области морские пехотинцы отработали тактику маневренной обороны и смены боевых позиций в суровых климатических условиях.

"Десантно-штурмовой батальон в полном составе поднят по тревоге с последующим маршем в район сосредоточения. Батальон с поставленной задачей справился, противник уничтожен", – доложил замкомандира десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота Денис Иванов.