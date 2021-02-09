Женщина зарезала гостя за его жалобы на плохое самочувствие

Сотрудники Следственного комитета раскрыли дело об убийстве 38-летнего мужчины в Черногорске – городе, расположенном неподалеку от Абакана в Хакасии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, 1 февраля в квартире проспекту Космонавтов был обнаружен труп с множественными ножевыми ранениями.

Правоохранители установили, что погибший пришел в гости к своей 54-летней знакомой и, на свою беду, пожаловался на плохое самочувствие и боли в ноге.

"Жалобы мужчины вызвали у обвиняемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, злость и раздражение"- отмечается в сообщении СК РФ.

Дама схватила кухонный нож и несколько раз ударила им приятеля в грудь, от полученных ранений пострадавший скончался.

Сейчас задержанная, находящаяся под стражей, признала свою вину.