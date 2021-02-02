Пьяная жительница Томска заколола своего гостя канцелярским ножом

Жительница Томска зарезала своего гостя канцелярским ножом. О происшествии сообщает ГТРК "Томск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В пресс-службе СК РФ по Томской области отметили, что инцидент произошёл в квартире самой подозреваемой в ночь на 29 января. 54-летняя жительница Томска распивала алкоголь со своим гостем. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла пострадавшему множественные колото-резанные раны головы и тела. Орудием был выбран канцелярский нож. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Задержанная полностью признала свою вину. Стало известно, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Сейчас решением суда женщина взята под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".