Непотушенная сигарета. В Ставрополе назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме

В Ставрополе проводится проверка по факту гибели мужчины в ходе пожара в многоэтажном доме, сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, что возгорание произошло в 14:00 в 9-этажном доме на улице Бруснева, 4/1. Выяснилось, что пожар возник в квартире на первом этаже. На место ЧП приехали спасатели, пожарные, сотрудники газовой, коммунальной служб, Горэлектросети. В жильцы были эвакуированы.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются. По предварительным данным, пожар возник из-за непотушенной сигареты. В ходе происшествия погиб 52-летний мужчина. Его сожительница 59 лет была доставлена в больницу с различными ожогами.

Место осматривает следователь. Процессуальное решение будет принято после всех проверочных мероприятий. Жильцы возвращаются в квартиры.