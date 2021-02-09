Внук украл из кармана спящей бабушки 18 тысяч рублей пенсии

В Тамбовской области следователи завершили расследование дела подростка. Его обвинили в краже пенсии у собственной бабушки. Молодой человек часть из 18 тысяч отложил на погашение долгов, остальные пустил на еду и алкогольные напитки.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2020 года несовершеннолетний, находился в квартире бабушки. Он дождался, когда пожилая женщина уснет, и вынул из кармана ее халата всю пенсию. Проснувшись пенсионерка еще застала внука дома, который поторопился уйти, тогда она обнаружила пропажу денег. Женщина позвонила сыну, отцу молодого человека. Тот сразу обратился в полицию.

Подросток признался в содеянном, сообщает ГТРК "Тамбов", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В ходе следствия выяснилось, что он уже был судим и стоит на профилактическом учете.