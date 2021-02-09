В смерти Марадоны обвинили еще троих медицинских работников

Полиция Аргентины, расследующая дело о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, расширила круг подозреваемых до пяти человек.

Фигурантами дела, по данным Marca, стали психолог Карлос Диас, а также Дайна Гисели Мадрид и Рикардо Алмирон. Все трое были членами медицинской бригады, наблюдавшей за состоянием здоровья Марадоны перед его смертью.

Ранее первым подозреваемым стал личный врач Марадоны Леопольдо Луке, которого обвинили в непредумышленном убийстве. Позже обвинения были выдвинуты против Агустины Косачов – личного психолога Диего.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября от острой сердечной недостаточности, приведшей к отеку легких. Незадолго до этого он перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

Вскоре после кончины аргентинская прокуратура заявила, что рассматривает два варианта гибели его смерти: халатность и оставление человека без присмотра.