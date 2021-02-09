"Зенит" благодаря голу Дзюбы обыграл сборную Иордании

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в рамках товарищеского матча на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ обыграл национальную команду Иордании с минимальным счетом – 1:0.

Единственный мяч у победителей встречи на 56-й минуте забил российский нападающий Артем Дзюба.

Таким образом, "сине-бело-голубые" одержали на сборе седьмую победу кряду. Ранее были обыграны "Рига" (4:0), "Пахтакор" (3:0), солигорский "Шахетр" (2:0), "Урал" (3:2), "Арарат" (4:0) и "Ноа" (3:0).

В следующем матче подопечные Сергея Семака в пятницу, 12 февраля, сыграют два матча – против сборной Узбекистана и армянского "Пюника".