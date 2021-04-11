"Зенит" благодаря дублю Азмуна одержал волевую победу в Сочи

Футболисты петербургского "Зенита" в матче 25-го тура российской премьер-лиги на поле стадиона "Фишт" в Сочи одержали волевую победу над местной одноименной командой – 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Сердар Азмун, забивший на 63-й и 80-й минутах, а у хозяев поля единожды отличился Никита Бурмистров, открывший счет в игре на 58-й минуте.

"Зенит" одержал четвертую победу кряду и с 54 очками лидирует в турнирной таблице, а "Сочи", потерпевший третье поражение в последних пяти матчах, расположился на седьмой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем матче чемпионата России петербуржцы в субботу, 17 апреля, на выезде сыграют с "Краснодаром", а черноморцы на следующий день примут московский ЦСКА.