"Сочи" одержал победу над ЦСКА

Футболисты "Сочи" в рамках 26-го тура российской премьер-лиги на поле домашнего стадиона "Фишт" обыграла московский ЦСКА – 2:1. Для "армейцев" это третье поражение в последних пяти играх.

У победителей встречи голами отметились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, забившие на 40-й и 54-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 78-й минуте отличился Игорь Дивеев.

"Сочи" одержал вторую победу в последних четырех играх и с 43 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на пятой строчке, имея в активе 46 очков.

В следующем туре чемпионата России москвичи в воскресенье, 25 апреля, на выезде сыграют со столичным "Спартаком", а черноморская команда в тот же день на выезде встретится с "Уфой".