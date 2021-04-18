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Футбол России 28 минут назад

18 апреля 2021 18:28

"Сочи" одержал победу над ЦСКА

Кристиан Нобоа (в центре)

Кристиан Нобоа (в центре)
pfcsochi.ru

Футболисты "Сочи" в рамках 26-го тура российской премьер-лиги на поле домашнего стадиона "Фишт" обыграла московский ЦСКА – 2:1. Для "армейцев" это третье поражение в последних пяти играх.

У победителей встречи голами отметились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, забившие на 40-й и 54-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 78-й минуте отличился Игорь Дивеев.

"Сочи" одержал вторую победу в последних четырех играх и с 43 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на пятой строчке, имея в активе 46 очков.

В следующем туре чемпионата России москвичи в воскресенье, 25 апреля, на выезде сыграют со столичным "Спартаком", а черноморская команда в тот же день на выезде встретится с "Уфой".

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