ЦСКА с сухим счетом обыграл "Сочи"

Встречей "Сочи" с ЦСКА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичные армейцы на выезде обыграли соперника со счетом 2:0 и обеспечили себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

В первых двух периодах командам отличиться не удалось. В заключительном отрезке игры Максим Мамин (42-я минута) и Джон Гилмор (42-я) решили исход встречи в пользу гостей.

Победа ЦСКА над "Сочи" гарантировала красно-синим место в четверке сильнейших в Западной конференции.

В другом матче дня подмосковный "Витязь" дома оказался сильнее минского "Динамо" со счетом 3:1.