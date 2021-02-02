Хоккеисты ЦСКА в овертайме переиграли рижское "Динамо"

Хоккеисты московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду обыграли рижское "Динамо". "Армейцы" дважды по ходу встречи уступали в счете, но смогли перевести игру в овертайм, где одержали победу – 4:3.

У победителей голами отметились Константин Окулов (24-я минута), Максим Мамин (54), Никита Сошников (56) и Брендан Лайпсик (62), а у гостей шайбы забросили Мартиньш Дхиеркалс (22), Андрис Джериньш (25) и Джей Си Липтон (35)

ЦСКА одержал третью победу в последних пяти встречах и с 79 очками лидирует в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на 11-й строчке, имея в активе 24 балла. Для рижан это поражение стало пятым кряду и 43-м в сезоне.