Олич: футболисты "Сочи" в игре с ЦСКА больше хотели выиграть

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал игру своих подопечных в матче 26-го тура российской премьер-лиги против "Сочи". Встреча завершилась победой черноморской команды со счетом 2:1.

"Я знал, что не будет легко. "Сочи" хорошо играет дома. Мы готовили команду к тому, чтобы не пропустили в первые полчаса, – цитирует Олича пресс-служба ЦСКА. – Моменты у нас были, но после второго пропущенного стало очень тяжело. Могу сказать, что "Сочи" больше хотел выиграть".

Напомним, "Сочи" одержал вторую победу в последних четырех играх и с 43 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на пятой строчке, имея в активе 46 очков.

"Шансы на зону еврокубков? У нас осталось еще четыре игры до конца. Мы знали, что у нас будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру", – подытожил наставник "армейцев".

В следующем туре чемпионата России москвичи в воскресенье, 25 апреля, на выезде сыграют со столичным "Спартаком", а черноморская команда в тот же день на выезде встретится с "Уфой".