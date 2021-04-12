ЦСКА снова победил под руководством Ивицы Олича

ЦСКА обыграл "Ротор" со счетом 2:0 в матче 25-го тура российской премьер-лиги. Армейцы выиграли третий мяч под руководством тренера Ивицы Олича.

Преимущество ЦСКА обозначилось с первых минут. Однако гол состоялся только в самом конце первого тайма. Цели достиг удар Чидеры Эджуке с линии штрафной. Во втором тайме соперники несколько раз обменялись острыми уколами. Все вопрос снял гол Соломона Рондона, которому ассистировал Наир Тикнизян.

ЦСКА выиграл 2:0 и с 46-ю очками занимает четвертое. Ивица Олич одержал три победы в трех матчах на посту главного тренера армейцев – две в чемпионате и одна в Кубке. У "Ротора" осталось 18 очков. Волжане находятся на 14-й позиции.