Молодой футболист отпраздновал гол за "Барселону" покупкой Lamborghini

Португальский нападающий "Барселоны" Франциско Тринкао, ставший автором победного гола в матче чемпионата Испании против "Бетиса" (3:2), похвастался покупкой Lamborghini Huracan EVO.

Стоимость итальянского спорткара в базовой комплектации оценивается в 250 тысяч евро. Как сообщает Marca, Huracan EVO считается уникальным автомобилем – в Испании всего девять таких.

Мощность машины – 640 лошадиных сил, максимальная скорость достигает 325 км/ч, а разгоняется до 100 км/ч данная Lamborghini менее чем за три секунды.

"Барселона" обыграла "Бетис", уступая по ходу встречи. Победный мяч 21-летний нападающий отправил в ворота соперника за три минуты до конца основного времени. Этот гол стал первым для португальца в чемпионате Испании.

Тринкао – воспитанник "Браги", из которой перешел в стан "сине-гранатовых" летом 2020 года за 31 миллион евро. На его счету 27 матчей за "Барсу" во всех турнирах, а также четыре игры за сборную Португалии.