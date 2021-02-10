Мужчину насмерть придавило столбом после аварии под Козельском

Пассажир отечественного внедорожника погиб в результате наезда фуры в Перемышльском районе Калужской области. Страшная авария попала в объектив камеры наблюдения.

ДТП произошло около полудня 9 февраля на отрезке между Перемышлем и Козельском. Большегруз, как видно на кадрах, снес с дороги поворачивавший на заправку УАЗ и буквально припечатал его к опоре ЛЭП. Столб от удара рухнул и придавил выпавшего из легковушки 54-летнего пассажира. Спасти его врачам не удалось.

Травмы получил и еще один мужчина 53 лет от роду, его доставили в больницу.

За два часа до смертельной аварии на этой же дороге толкнулись "Газель" и КамАЗ, который посыпал проезжую часть песком, в результате травмы получил один человек.