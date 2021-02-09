Жителя Симферополя подозревают в убийстве 7-летнего сына

Днем, 9 февраля папа забрал мальчика из школы и привел его домой. Что произошло потом, следственные органы пока не сообщают, но через некоторое время ребенка нашли мертвым. Родителя задержали по подозрению в причастности к преступлению.

Известно, что мужчина страдал психическим расстройством и не так давно проходил соответствующее лечение. Могло ли психическое состояние подозреваемого стать причиной, толкнувшей его на совершение преступления, устанавливают сотрудники региональных следственных органов.

Будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где наблюдался подозреваемый, и обстановке в семье погибшего ребенка. По факту убийства 7-летнего мальчика возбуждено уголовное дело.