Красноярского семиклассника нашли застреленным из отцовского ружья

Ученик сельской школы в Манском районе Красноярского края скончался после выстрела из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу.

Трагедия произошла вечером 18 января в селе Шалинское после педсовета, где учителя обсуждали с родителями плохую успеваемость мальчика. Соседи рассказали телеканалу ТВК, что семиклассник часто после ссор уходил из дома, так что его приходилось искать.

На сей раз он взялся за отцовское ружье, которое хранилось не в сейфе. В итоге следователи сейчас пытаются установить, был фатальный выстрел случайным или преднамеренным.