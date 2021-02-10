Алексей Сорокин о подготовке к матчам футбольного Евро

Подготовка к матчам чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге – на финишной прямой. В городе на Неве пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал турнира. В интервью телеканалу "Россия 24" Генеральный директор Оргкомитета Алексей Сорокин рассказал о количестве зрителей, которые попадут на стадион, и нужна ли для этого прививка от коронавируса.

На матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге трибуны будут заполнены не менее, чем на половину. По сравнению с другими 11-ю городами-организаторами Евро, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Северной столице России под контролем. УЕФА будет принимать решение в отношении каждого стадиона отдельно.

"УЕФА правильно решила оценивать ситуацию в каждом городе. В Санкт-Петербурге рассчитываем на более чем 50-процентный допуск болельщиков. В других городах более сложная ситуация", – пояснил Генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

У России богатейший опыт проведения крупнейших международных турниров – от Зимних Олимпийских игр в Сочи до чемпионата мира по футболу. Страна готова и в одиночку провести Евро. Арена Санкт-Петербург уже принимала финал Кубка конфедераций, матч за третье место мирового первенства, после Евро в 2022 году здесь пройдет финал Лиги чемпионов.

"У нас как был прекрасно готов город и стадион, так и осталось. Но в рамках последних приготовлений надо посмотреть, есть ли серые зоны или какому-то аспекту уделено слишком мало внимания уделяется или, наоборот, слишком много, и такое внимание не нужно", – говорит Алексей Сорокин.

УЕФА до последнего откладывает решение по возможному допуску зрителей и пока не знает, на каких именно условиях пускать на трибуны болельщиков. Например, Германия сейчас вообще закрыла границы и не делает исключений. Так, матчи немецких команд в Лиге чемпионов пройдут на нейтральных полях. Прививку от коронавируса как пропуск на стадион УЕФА пока не рассматривает.

"Это решение которое каждый должен принимать на индивидуальном уровне. Ты неизбежно соприкасаешься на стадионе с другими людьми. Но, кстати, у нас в разных городах разная соцдистанция – где-то и 2 метра, а это уже сложности для организатора. Это не через кресло", – уточняет Андрей Сорокин.

Вопрос еще одного переноса или полной отмены Евро-2020 не стоит. Задача – не просто провести сложнейший с логистической точки зрения турнир в 12-ти странах, но и сделать так, чтобы максимальное количество зрителей смогли посетить матчи, болея, но только за свои сборные.

Полную версию интервью с Алексеем Сорокиным смотрите в среду, 10 февраля, на телеканале "Россия 24" после полудня.