В Татарстане спасатели вызволили 14 человек из горящего общежития

В Татарстане пожарные спасли 14 человек из пожара, в том числе 7 детей. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что минувшей ночью произошло возгорание в нижнекамском общежитии. Здание находится на улице 30 лет Победы. Прибывшие спасатели сумели вывести из здания 14 человек, включая 7 детей.

Чтобы вызволить и помочь потерпевшим, представители спасательной службы применили автолестницу, а также дыхательные маски.

"На 4 этаже в комнате происходило горение на площади 18 квадратных метров. В доме создалось сильное задымление, едкий густой дым стал заходить в комнаты верхних этажей. 5 человек до прибытия пожарных вышли из дома самостоятельно", – отметили в ведомстве.

По автолестнице с 4 этажа пожарные вывели двоих детей. Также они оказали помощь женщине, находящейся в самой горящей квартире. Пострадавшая была передана медикам.

С 5 этажа спасатели эвакуировали 3 детей, при использовании масок с 7 этаже было выведено ещё 2 детей и 6 взрослых.

Огонь удалось ликвидировать оперативно. Сейчас причины ЧП устанавливаются.