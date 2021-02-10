Участник чемпионата мира по биатлону заразился коронавирусом

Международный союз биатлонистов продолжает тестировать участников чемпионата мира, который стартует 10 февраля в словенской Поклюке. В преддверии турнира пресс-служба организации опубликовала релиз проверок на коронавирус.

Как сообщается в Twitter IBU, на чемпионате мира выявлено три новых случая. Представитель австрийской сборной, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19. Также коронавирусом заразились два работника СМИ.

Напомним, что 10 февраля на турнире состоится первая гонка. Биатлонисты разыграют медали мирового первенства в смешанной эстафете.