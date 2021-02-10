"Разогнался и отвлекся". Водитель, сбивший студентов в Омске, дает показания

В распоряжении ГТРК "Иртыш", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", появилось видео с допросом водителя, наехавшего накануне днем на пешеходов в центре Омска. Напомним, студенты, переходившие улицу Ленина, получили травмы на пешеходном переходе.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По регистрационному знаку идентифицировать автомобиль нарушителя не удалось. Затем по схожим приметам машину обнаружили. Через собственника автомобиля сотрудники ГИБДД связались с водителем, и он был доставлен в отдел полиции.

Выяснилось, что за рулем был житель Советского округа 1968 г.р. По его словам, во время движения на приборной панели загорелся значок двигателя, сигнализирующий о неисправности. Мужчина отвлекся. В это время зеленый свет светофора уже сменился на красный, но остановиться водитель не успел.

Следственные мероприятия продолжаются. Возбуждены административные производства за оставление места ДТП и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Известно, что пострадавший юноша получил ушибы колена и грудной клетки. Подробности этого резонансного дела – в итоговом выпуске "Вестей Омск".