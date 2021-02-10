В Омске задержан водитель, сбивший студентов на пешеходном переходе

Водитель, совершивший наезд на студентов в центре Омска, задержан. Как напоминает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", пешеходы получили травмы.

ДТП произошло накануне днем, 9 февраля. Известно, что молодые люди находились на регулируемом пешеходном переходе на улице Ленина. Сам момент наезда зафиксировала видеокамера.

Как минимум один подросток получил травмы. 16-летний юноша обратился к медикам за помощью. Водитель, сбивший студентов, с места происшествия скрылся. Полиция вела его поиски. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к очевидцам случившегося с просьбой о помощи.

По последней информации, мужчина задержан. Ведутся следственные мероприятия.

Видео аварии сразу же вызвало большой общественный резонанс. Местные жители, комментируя ЧП, жаловались на работу светофора на этом перекрестке. Кроме того, рядом находится несколько учебных заведений.