В Новгородскую область поступила самая большая партия "Спутника V"

9 февраля в Новгородскую область была доставлена крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Регион получил 10080 доз. На данный момент это самая большая по количеству поставка, сообщает ГТРК "Славия" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В региональном Министерстве здравоохранения подчеркнули, что вакцина будет распределена между районами. Всего в области работает 31 прививочный пункт на базе учреждений Минздрава, еще 6 – на базе местных предприятий.

Также в некоторых районах вакцинация ведется на передвижных прививочных пунктах.

Поставка новой партии препарата ожидается до 15 февраля. Всего же за время вакцинации в Новгородскую область поступило свыше 19 тысяч доз вакцины.