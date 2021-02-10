КХЛ. Кошечкин признан лучшим вратарем недели

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 21-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, основываясь на статистических данных. Лучшим вратарем был признан Василий Кошечкин из магнитогорского "Металлурга". Об этом сообщил официальный сайт организации.

На прошедшей неделе Кошечкин провел два матча и помог команде добиться двух побед. В одной из встреч вратарь "Магнитки" не пропустил ни одной шайбы.

Среди защитников не было равных Якубу Ержабеку из подмосковного "Витязя". Чешский хоккеист набрал 4 (1+3) очка в трех играх.

Лучшим форвардом признан Клим Костин из "Авангарда". В его активе 8 (3+5) баллов в трех матчах. Он же стал новичком недели.