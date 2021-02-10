Зарплаты курьеров в российских регионах достигли 110 тысяч рублей

Зарплаты курьеров в российских регионах выросли до 110 тысяч рублей. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на данные сервиса Superjob.

При этом следует отметить, что зарплатный максимум предлагают не в столице. Такую сумму работодатели готовы выплачивать сотрудникам на собственном автомобиле в Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Омске, Челябинске и Нижнем Новгороде.

В Москве водитель-курьер может рассчитывать на доход в 100 тысяч рублей, курьер в интернет-магазине может получать до 90 тысяч рублей в месяц. Согласно информации аналитиков сервиса, в декабре прошлого года спрос на курьеров в стране увеличился в 2,8 раза в сравнении с 2019 годом, а в 2021 году – в 4,8 раза.