Военный дартс. В Ленинградской области боевые вертолеты готовятся к армейским играм

В Ленинградской области идёт подготовка к отборочным этапам конкурса воздушной выучки "Авиадартс-2021". Тренировочные маневры прошли на полигоне Кингисепп, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В небо были подняты боевые вертолёты РФ: Ми-8, "Ночной охотник" и Ми-35. Экипажам Западного военного округа был отдан приказ нанести ракетные и пушечные удары по колоннам бронетехники условного противника.

Подчеркивается, что полёт происходил на максимально низкой высоте – до 30 метров.

Лётчиками также была отработана посадка на неподготовленные участки местности, покрытые снегом.

Уже известно, что сами Армейские международные игры "АрМИ-2021" пройдут в конце лета 2021 года. Организатором мероприятия выступает Минобороны РФ.