Самолет загорелся в саудовском аэропорту после атаки хуситов

Аэропорт саудовского города Абха подвергся обстрелу, в результате которого получил повреждения и загорелся стоявший на стоянке гражданский самолет, сообщает Aawsat.com.

Представители аравийской коалиции возложили вину за атаку на хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", однако пока что никто официально не заявлял о своей ответственности за нападение.

Каким образом была совершена атака и сколько человек в ней участвовали, не уточняется. Судя по кадрам с места, в одно из зданий воздушной гавани попала ракета, но серьезных повреждений она не нанесла. Самолет был быстро потушен, в каком состоянии он находится, не уточняется.

Ранее в расположенной на юго-западе Саудовской Аравии Абхе были сбиты два ударных беспилотника, которые, как полагают военные, принадлежат йеменским повстанцам.

Политический конфликт в Йемене длится уже более шести лет, за это время он перерос в крупнейший гуманитарный кризис в мире, так как свыше 80% населения оказались за чертой бедности, а многие – без средств к существованию. Саудовская Аравия в 2015 году возглавила коалицию, призванную военными средствами помочь правительственными силам Йемена одержать верх над мятежниками, однако с тех пор и территория Страны двух святынь стала целью атак.