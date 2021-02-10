Сразу в двух школах Тверской области выявили, что у детей нет необходимых учебников

Торжокская межрайонная прокуратура выяснила, что сразу в двух школа Тверской области – образовательных учреждениях №3 и №5 школьники не были обеспечены необходимыми учебниками, учебно-методическими пособиями, а также рабочими тетрадями в достаточном для учебного процесса объеме, сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Как отметили в ведомстве, количество учебных пособий в библиотеках не соответствовало нужному количеству для проведения полноценного обучения.

На данный момент в суд направлено заявление, обязующее укомплектовать школы учебниками по всем обязательным предметам основной программы. Список должен также соответствовать федеральному перечню.