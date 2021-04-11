В Петербурге прошли задержания участников массовой драки со стрельбой

Массовая драка со стрельбой произошла в районе торгового центра на улице Ефимова в Санкт-Петербурге, об этом утром в воскресенье, 11 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, участками противостояния, развернувшегося перед ТЦ вечером в минувшую пятницу, могли являться уроженцы Средней Азии и одной из северо-кавказских республик.

Очевидцы сообщили о конфликте в правоохранительные органы, однако к моменту прибытия полиции его участники скрылись. На месте драки были найдены гильзы и резиновые пули от травматического оружия. Установлено, что как минимум два человека получили травмы.

Правоохранители возбудили дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия. Сейчас стало известно, что стражи порядка задержали десять человек в возрасте от 16 до 32 лет, которые подозреваются в причастности к данному преступлению.