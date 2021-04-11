В убийстве собаки на глазах детей подозревают священника

В Мурманской области священник, которого подозревают в убийстве собаки на глазах детей, отстранен от службы. Напомним, инцидент произошел в Кировске во время тренировки детской горнолыжной секции.

Любимицу всех северян собаку Фросю неизвестный застрелил 8 апреля вечером, сообщает ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В это время на склоне проходила тренировка у детей. Предположительно, стреляли со стороны парковки автомобилей возле административного здания комплекса. Тело животного забрали на экспертизу.

Местные жители указывают на известного священника, который живет в Апатитах. Последний уже удалился из всех социальных сетей. До завершения доследственной проверки Митрополит отстранил служителя церкви от его обязанностей. По результатам проверки оперативники примут решение.