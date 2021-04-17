Собаки растерзали игравшего рядом с домом четырехлетнего мальчика

О трагическом происшествие в деревне Учалинского района Республики Башкирии сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В Сафарово ребенок погиб после нападения бродячих собак.

По предварительной информации, мальчик 4 лет играл рядом со своим домом. На ребенка напала стая псов. От полученных повреждений малыш скончался на месте.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

- Будет проведена проверка работы органов местного самоуправления по обеспечению безопасного проживания населения. В том числе речь идет об отлове бездомных животных, – отметили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.