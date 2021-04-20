После гибели мальчика от стаи собак в Башкирии задержан глава сельсовета

В субботу в Башкирии в селе Сафарово собаки загрызли четырехлетнего мальчка, катающегося на велосипеде неподалеку от своего дома. Ребенок умер на месте.

В республиканском СКР рассказали о задержании главы Сафаровского сельсовета. По версии следователей, мужчина игнорировал многократные жалобы местных жителей на бездомных собак, оставив их без надлежащего рассмотрения.

В его отношении заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ, ч. 2 "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека".

Ранее сообщалось, что стая псов напала на мальчика, играющего рядом с домом и загрызла его. После его гибели прокуратура организовала проверку работы органов местного самоуправления.