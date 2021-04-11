Гибель разломившейся пополам речной баржи попала на видео

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент кораблекрушения, произошедшего в минувший четверг, 8 апреля, в Сербии.

ЧП случилось в во время проведения работ по углублению дна неподалеку от города Смедерево в районе слияния Моравы и Дуная.

В какой-то момент баржа не выдержала вес груза, который перебрасывал на нее земснаряд, и разломилась на две части.

Мужчине, который находился на борту тонущего плавсредства, чтобы оказаться в безопасности, пришлось совершить впечатляющий прыжок.

Как сообщают местные СМИ, баржа и драга принадлежат одной и той же фирме. Как выяснилось, ее сотрудники за последний год неоднократно допускали различные нарушения, связанные с порядком эксплуатации судов.