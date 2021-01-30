Момент крушения сухогруза в Черном море попал на видео

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент разлома корпуса сухогруза "Арвин", погибшего 17 января во время шторма в Черном море у побережья турецкой провинции Батын.

На записи, сделанной одним из членов экипажа, видно, как судно, построенное в 1975 году и вошедшее в строй под названием Волго-Балт 189, не выдержало напора стихии и разломилось.

После этого моряки подали сигнал бедствия и приступили к подготовке к эвакуации.

Известно, что на борту в момент ЧП находились 12 человек – 10 украинцев и двое граждан России. Один из россиян – капитан судна, оказался в числе погибших. Всего спасти удалось шесть человек.