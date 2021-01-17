Крушение в Черном море: один из спасенных – российский моряк

В результате поисковых работ в районе крушения сухогруза у берегов Турции в Черном море спасен гражданин России. Он находится в госпитале, его состояние стабильное, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Турции.

Ранее российские дипломаты направились в турецкий порт Бартын, чтобы на месте уточнить информацию о наличии среди моряков граждан РФ и оказать им необходимую консульскую помощь. По словам пресс-атташе российской дипмиссии Ирины Касимовой со ссылкой на официальные данные турецких властей, 10 из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза Arvin – граждане Украины, а двое – граждане России. В числе шести спасенных – один российский гражданин, это старший техник судна Николай Кринов. Он находится в госпитале города Бартын, угрозы его жизни нет, передает ТАСС.

Cотрудники консульского отдела посольства РФ посетили россиянина в больнице, выяснили обстоятельства происшествия. По словам моряка, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий.

Потерпевшему оказали консульская помощь, для него приобретены предметы первой необходимости. Украинским морякам оказано содействие в связи с родственниками. Посольство России благодарит власти Турции за предпринимаемые ими меры для спасения моряков.

Судьба другого гражданина России с борта потерпевшего крушение у берегов Турции сухогруза остается неизвестной. В общей сложности числятся пропавшими без вести шесть членов экипажа Arvin. Из-за неблагоприятных погодных условий и наступления темного времени суток поисково-спасательная операция приостановлена.