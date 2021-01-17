Среди погибших моряков с сухогруза, затонувшего в Черном море, есть россиянин

Как утверждает РИА Новости, два моряка из 12 членов команды сухогруза Arvin, затонувшего в воскресенье, 17 января, в Черном море, являются гражданами РФ. По предварительной информации, один из россиян погиб.

По последним данным, удалось спасти шесть человек, достоверно известно о гибели двух моряков. В настоящее время поиски, временно приостановленные из-за непогоды, продолжаются.

"Интерфакс" сообщает, что МИД Украины подтвердил наличие на борту судна, потерпевшего крушение, десяти своих граждан.

Сотрудники российского и украинского диппредставительств выехали к месту ЧП для оказания необходимой консульской помощи.

Напомним, что судно, принадлежавшее украинской компании Arvin Shipping LTD, следовало под флагом Палау из Грузии в Болгарию. Капитан принял решение укрыться от шторма у берега турецкой провинции Бартын, но сухогруз разломился пополам и экипаж был вынужден эвакуироваться.