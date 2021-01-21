Россиянин с затонувшего судна вернулся в РФ

Россиянин – член экипажа затонувшего у берегов Турции в Черном море сухогруза "Арвин", найденный живым во время спасательной операции, вернулся на родину.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

Сообщается, что из 12 членов экипажа двое – граждане РФ. Капитан судна погиб и в настоящее время генеральное консульство в Стамбуле оформляет необходимые документы для отправки тела на родину. Другой – старший техник – был найден живым и 20 января вылетел в Россию.

Сухогруз "Арвин" затонул в шторм у турецких берегов 17 января. Шестеро моряков из российско-украинского экипажа были спасены, трое обнаружены погибшими.

По факту гибели россиянина Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения эксплуатации морского судна.