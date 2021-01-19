СК возбудил дело в связи с гибелью капитана судна, затонувшего у берегов Турции

В России возбудили уголовное дело в связи с гибелью капитана сухогруза "Арвин", затонувшего у берегов Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта", – уточнили в пресс-службе. Следствие будет выяснять, по чьей вине произошло крушение.

Украинский сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции в воскресенье, 17 января. На борту судна были 10 украинцев и два россиянина. Капитан, выходец из Ростова-на-Дону, скончался, еще один россиянин – старший механик судна – спасся, он чувствует себя хорошо. Состояние остальных членов экипажа тоже удовлетворительное.