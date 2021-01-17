Сухогруз, затонувший у берегов Турции, оказался украинским

По последним данным, которые передает "Интерфакс", со ссылкой на Росморречфлот, сухогруз Arvin, затонувший в Черном море, принадлежал украинской компании Arvin Shipping LTD.

Судно было снято с регистрации в РФ в 1997 году и в последний раз заходило в российский порт в декабре минувшего года под флагом Палау.

По уточненным сведениям, которые приводит РИА Новости, на борту находились 13 человек, все они – граждане Украины, а не россияне, как сообщалось ранее. Как отмечает ТАСС, российские дипломаты направились в порт Бартын, чтобы на месте уточнить информацию о наличии среди моряков граждан РФ и оказать им необходимую консульскую помощь.

Напомним, что власти турецкой провинции, у берегов которой произошло кораблекрушение, заявляли о спасении пяти моряков и обнаружении тел двух погибших.

В настоящее время в районе ЧП бушует шторм, который и стал причиной гибели судна, поисково-спасательная операция продолжается.