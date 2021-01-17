Спасены пять членов экипажа российского сухогруза, двое моряков погибли

По последним данным, которые приводят турецкие СМИ, в Черном море удалось спасти пять членов экипажа российского сухогруза, затонувшего у побережья Турции.

Известно, что два моряка обнаружены погибшими, их тела подняты на борт судна, участвующего в спасательной операции, которая осложнена плохими погодными условиями.

Ранее сообщалось, что на сухогрузе, потерпевшем кораблекрушение, находились 15 человек, однако сейчас эта цифра снизилась до 13. По предварительной информации, все они – граждане России.

К месту ЧП направлены дополнительные суда, в район инцидента следует фрегат турецких ВМС.