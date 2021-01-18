Найдено тело капитана затонувшего в Турции сухогруза

В районе кораблекрушения, произошедшего днем в воскресенье, 17 января, в Черном море, обнаружено тело гражданина России, являвшегося капитаном затонувшего судна, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на российское диппредставительство в Турции.

Напомним, что накануне у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение сухогруз Arvin, принадлежавший компании Arvin Shipping LTD.

По предварительной информации, судно следовало из Грузии в Болгарии и попало в шторм, после чего экипаж принял решение переждать непогоду около суши.

На борту корабля находились 12 членов экипажа – десять украинцев и двое россиян. В настоящее время спасатели нашли тела трех погибших, спасены шесть человек, поиски остальных моряков продолжаются.